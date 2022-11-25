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الصباح الفني

سلطان‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بأوربا

منذ 7 دقائق
يواصل‭ ‬الفنان‭ ‬بدر‭ ‬سلطان‭ ‬جولته‭ ‬الفنية‭ ‬بأوربا،‭ ‬التي‭ ‬يحيي‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الفنية‭ ‬لفائدة‭ ‬جمهوره‭ ‬بالمهجر‭.‬ ويضرب‭ ‬بدر‭ ‬موعدا‭ ‬لعشاق‭ ‬لونه‭ ‬الغنائي‭ ‬يوم‭ ‬سادس‭ ‬وعشرين‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭ ‬لمتابعة‭ ‬فقرات‭ ‬حفله‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬جمهوره‭ ‬بمدينة‭ ‬فيغراس‭.‬ وخلال‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭ ‬أحيى‭ ‬بدر‭ ‬حفلين‭ ‬فنيين‭ ‬بألمانيا‭ ‬رفقة‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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