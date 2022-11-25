الصباح الفني
سلطان في جولة بأوربا
يواصل الفنان بدر سلطان جولته الفنية بأوربا، التي يحيي في إطارها مجموعة من الحفلات الفنية لفائدة جمهوره بالمهجر. ويضرب بدر موعدا لعشاق لونه الغنائي يوم سادس وعشرين نونبر الجاري لمتابعة فقرات حفله بإسبانيا، حيث سيلتقي جمهوره بمدينة فيغراس. وخلال نونبر الجاري أحيى بدر حفلين فنيين بألمانيا رفقةأكمل القراءة »
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