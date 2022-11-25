اذاعة وتلفزيون
“أتاتورك” على “ديزني بلس”
أصدرت قناة “ديزني بلس” مقطعا دعائيا لمسلسل “أتاتورك” المرتقب الذي يركز على حياة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا. ومن المقرر بث المسلسل في الذكرى المائوية للجمهورية، مع التكتم على تفاصيله والاحتفاظ بسريتها حتى الآن. وكشف المقطع الترويجي عن البطل الذي يلعب دور مصطفى كمال قبل معركةأكمل القراءة »
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