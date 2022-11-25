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الجنس مقابل القروض
مسؤول بوكالة للقروض الصغرى استغل حاجة معوزات لابتزازهن لضمان الاستفادة من “الكريدي” اهتزت الشماعية، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية بطلها مسؤول بمؤسسة للقروض الصغرى استغل مجموعة من النساء، الراغبات في الحصول على “الكريدي” في إشباع نزواته الشاذة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه استغل سلطته مسؤولا بالمؤسسةأكمل القراءة »
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