الرياضة
صحف العالم تشيد بالأسود
أثنت على أدائهم أمام كرواتيا وأخرى اعتبرته مفاجأة خلف الظهور الأول للأسود في مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا ردود فعل متباينة في الصحافة العالمية، بين متأسف على ضياع الفوز، ومن يرى أن أشبال المدرب وليد الركراكي كانوا محظوظين بالظفر بنقطة لم ترق إلى مستوى التطلعات بسبب خوفأكمل القراءة »
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