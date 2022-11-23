تعادل مطمئن الأسود في افتتاح المونديال

طمأن المنتخب الوطني انصاره، بعدما تعادل في افتتاح الجولة السادسة لكأس العالم بصفر لمثله.

وحقق الاسود تعادلا ثمينا أمام كرواتيا، المدجج بلاعبين متميزين في انتظار خوض مباراته الثانية أمام بلحيكا، الاحد المقبل بملعب التمامة.

ويعد هذا التعادل السادس للاسود منذ تاريخ مشاركتهم في المونديال خلال دورات 1970 و1986 بالمكسيك و1994 بأمريكا و1998 بفرنسا و2018 في روسيا.

وعرفت المباراة، التي تابعها جمهورا غفيرا، أغلبهم مغاربة، إصابة نصير مزراوي بعد احتكاكه بأحد لاعبي كرواتيا.

(ع.ك)