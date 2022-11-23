مودريتش بعد المباراة: المنتخب المغربي مخادع وصعب

في ما يأتي تصريحات بعد مباراة المغرب وكرواتيا (صفر-صفر)، الأربعاء في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

وليد الركراكي:

“يملكون خط وسط رائعا ، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة. احترمناهم كثيرا في بعض الفترات. لعبنا بقو ة وتعبنا في النهاية. أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد. يجب ان نتابع العمل ولدينا أربعة ايام للتعافي قبل مباراة بلجيكا”.

“كنا نبحث عن الفوز. استحوذوا على الكرة. وهذه نتيجة جيدة”.

يوسف النصيري:

“بالنسبة لي كانت مباراة صعبة والمهم أننا لم نتلق هدفا ولم نكن موفقين كفاية للتسجيل. أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه وأشكر الجماهير على مساندتها لنا حتى الدقيقة الأخيرة. ونأمل أن تهديها الربح في المباراة المقبلة انشاء الله”.

يحيى عطية الله:

“نقول +هارد لاك+ (حظ أفضل) لأنه رغم تقديمنا مباراة جميلة، كان بودنا تحقيق الانتصار. لكن يبقى التعادل نتيجة إيجابية ونأمل في المباراة الثانية أن نحقق الانتصار. إنها مسألة حظ (عن الفشل في التسجيل لاسيما في الشوط الأول)”.

لوكا مودريتش:

“كنا على حق، فالمنتخب المغربي مخادع وصعب. لم نسمح لهم بالاقتراب كثيرا (من منطقة الجزاء) وما احتجنا إليه هو الهدف. لو كنا خلاقين أكثر لربما منحونا المزيد من المساحات”.

“لم نأت إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناء على الخبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا. ولكن طموحنا الأولي هو تجاوز دور المجموعات وفي حال تمكنا من ذلك سنشك ل خطرا على كل منتخب. لا تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور المجموعات ولكن طموحنا لأبعد من ذلك”.