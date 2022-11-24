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حوادث

تفكيك شبكة تهرب السيارات الفارهة للمغرب

منذ 42 ثانية
أغلب المتهمين مغاربة يستعينون بفتيات لسرقة الناقلات من أوربا وتجميعها بإسبانيا يجري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأليكانتي، تحقيقات مع أفراد شبكة مختلطة الجنسيات ضمنها مغاربة، تورطوا في جرائم الاتجار في المخدرات والاتجار في السيارات، باهظة الثمن المسروقة. ويتعلق الأمر بستة متهمين، ثلاثة منهم نساء يحملن على التواليأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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