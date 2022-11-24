مجتمع
ملياران و600 مليون لإنشاء مصنع أحذية
افتتحت شركة «بريتيشوز»، المتخصصة في تصنيع وتصدير الأحذية الجلدية، أخيرا، وحدتها الجديدة بالبيضاء، التي أشرف على تدشينها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويمتد الموقع الجديد، الذي تجاوز الغلاف الاستثماري المخصص له أزيد من 26 مليون درهم، على مساحة 12 ألف متر مربع، وسيسمح بإحداث 800 منصب شغل.أكمل القراءة »
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