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“الرأس المحموم” على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” عن بث الفيلم التركي “الرأس المحموم” (Hot skull)، انطلاقا من بداية دجنبر المقبل. والمسلسل من فئة الخيال العلمي، ويعد من أعمال “الديستوبيا” أو العوالم البائسة التي يعاني فيها كافة البشر من أزمة جماعية كبيرة لا تخص أحد الأفراد، وهي عكس نموذج “يوتوبيا” التي تعنيأكمل القراءة »
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