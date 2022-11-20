التهاني تتقاطر على الملك بمناسبة عيد الاستقلال

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو -أدو، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وأعرب الرئيس الغاني في هذه البرقية، باسم حكومة وشعب غانا، وباسمه الخاص، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بالهناء لجلالة الملك، وبالسلام والازدهار للشعب المغربي.

وبهذه المناسبة، شدد الرئيس الغاني على التوطيد المتواصل للعلاقات الثنائية، مبرزا أن المغرب وغانا تجمعهما علاقات وثيقة وشراكة إستراتيجية عميقة تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وللمناسبة نفسها، توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا.

وأعرب الرئيس جوكو ويدودو، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم حكومة وشعب إندونيسيا عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالهناء لجلالة الملك، وبالازدهار للشعب المغربي.

وقال الرئيس الإندونيسي إن “المغرب شريك مهم لإندونيسيا في مجال التعاون بمنطقة شمال إفريقيا”، مؤكدا أن الجهود المشتركة التي بذلت خلال السنوات الماضية أثمرت عن إنجازات مهمة على مستوى العلاقات الثنائية.

وأضاف جوكو ويدودو: “إن بلدينا ليسا فقط مجرد صديقين مقربين تربطهما الثقة المتبادلة، وإنما أصبحا أيضا شريكين جيدين لهما منافع مشتركة”.

وبعد أن أبرز الرئيس الإندونيسي الأهمية الكبرى لتطوير العلاقات الثنائية، اغتنم هذه الفرصة ليجدد التأكيد على استعداده للعمل سويا مع جلالة الملك من أجل الارتقاء بالصداقة القائمة بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس النيجر، محمد بازوم.

وأعرب الرئيس محمد بازوم في هذه البرقية، باسم حكومة وشعب النيجر وباسمه الخاص، عن تهانئه ومتمنياته الحارة لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وبالازدهار والتقدم الدائم للشعب المغربي الشقيق.

ومما جاء في برقية الرئيس محمد بازوم: “إن النيجر والمملكة المغربية تجمعهما شراكة متينة وصداقة عريقة جدا، وأحرص على تجديد التأكيد على استعدادي للعمل سويا مع جلالتكم من أجل تعزيز وتطوير الروابط الممتازة القائمة بين بلدينا وشعبينا”.

وحرص رئيس جمهورية النيجر بهذه المناسبة على تجديد الإعراب عن متمنياته من أجل تطوير العلاقات الثنائية وفق روح من الثقة المتبادلة.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة، من رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، عارف ألفي، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس الباكستاني لجلالة الملك، عن تهانئه الصادقة ومتمنياته الحارة بالهناء، و بالتقدم والازدهار للشعب المغربي الشقيق.

وأكد الرئيس الباكستاني أن بلاده تولي أهمية كبرى للعلاقات الأخوية العريقة التي تجمعها بالمغرب، مبرزا أن علاقات التعاون الثنائي قائمة على “تاريخ وقيم مشتركة”.

كما جدد الرئيس الباكستاني التأكيد على “عزمه الراسخ” للعمل سويا مع جلالة الملك من أجل تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

ومما جاء في هذه البرقية: “يسعدني أن أبعث لجلالتكم الكريم خالص التهاني والتبريكات الأخوية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وللشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة يوم الاستقلال للمملكة المغربية، متمنيا لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، مزيدا من التقدم والازدهار”.

وللمناسبة نفسها، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لجلالتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.