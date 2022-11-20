الرئيس فليكس أنطوان تشيسيكيدي يستقبل السكوري حاملا رسالة من الملك

استقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ، فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو ، الجمعة في كينشاسا، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري حاملا رسالة من جلالة الملك محمد السادس، وفق رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها الرسمي على “تويتر” أن هذا الاستقبال ، الذي جرى بحضور سفير جلالة الملك في كينشاسا ، رشيد أغاسيم ، كان مناسبة للوزير المغربي للتأكيد على أن “المملكة تربطها علاقات ممتازة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لاسيما بفضل الصداقة التي تجمع قائدي البلدين”.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يقول المصدر، أشار السكوري إلى أن جلالة الملك “يتمسك بقوة بمبادئ السيادة والوحدة، وهي أسس يشدد عليها جلالة الملك”.

وحسب وكالة الأنباء الكونغولية، التي نقلت عن مصدر من رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فإن استقبال الرئيس الكونغولي للسكوري كان مناسبة “لاستعراض العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين ، من جهة ، وبين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي من جهة أخرى”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن العلاقات الدبلوماسية والتاريخية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة المغربية “كانت دائم ا جيدة”.

وكان الوزير المغربي قد استقبل الخميس في ليبرفيل من قبل الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا حيث سلمه رسالة من الملك.