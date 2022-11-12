حوادث
ادعاء التشرد لسرقة السيارات
أطاحت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، أول أمس (الخميس)، بلص خطير شكل شبحا قض مضجع الضحايا وحير الشرطة لتوالي عملياته الغامضة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف البالغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق، يشتبه تورطه في ارتكاب عدة سرقاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا