حوادث
تزوير تعيين باسم مدير “لادجيد”
نصاب القصر الملكي وزع وصولات استفادة ضحايا من شقق ومحلات باسم الداخلية والإسكان أظهرت التحقيقات التمهيدية وعمليات التفتيش والحجز وخلاصات البحث الذي توصلت به النيابة العامة، في قضية إيداع نصاب محترف بسلا، الثلاثاء الماضي، سجن العرجات 1، أن الموقوف لم يكتف بتزوير قرار تعيين عن مديرية القصورأكمل القراءة »
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