الملك يهنئ رئيس باناما بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس باناما، لاورينتينو كورتيزو كوهيين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس لاورينتينو كورتيزو كوهيين، عن أطيب التهاني، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب باناما باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أعرب لفخامتكم عن ارتياحي لما يطبع علاقات بلدينا من روح الصداقة والتعاون، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.