حوادث
اعتقال شرطي دهس زميله عمدا
لاذ بالفرار عبر سيارة رباعية الدفع أمام أنظار مسؤول مركزي رفيع أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، رجل أمن برتبة مقدم شرطة، دهس زميله، السبت الماضي، بمدارة بمحيط المحطة الطرقية “القامرة» بالرباط، ولاذ بالفرار، أمام أنظار مسؤول أمني مركزي رفيعأكمل القراءة »
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