الرياضة
وصاية دولية على الشطرنج المغربي
عين الاتحاد الدولي للشطرنج المولدافي فيكتور بولوغان، مندوبا للجامعة الملكية المغربية للعبة، أول أمس (الاثنين)، للفترة الممتدة بين 24 أكتوبر الجاري و24 يناير المقبل. وكشف الاتحاد الدولي للشطرنج في قرار الانتداب، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن بولوغان مفوض من قبل الاتحاد، وأن أي قرار يصدر عنأكمل القراءة »
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