حوادث
قتيل في تصفية حسابات تجار مخدرات
عناصر الدرك حددت هوية زعيم العصابة المتورطة في جريمة القتل بالزمامرة شهد دوار «المناقرة الحدادة»، ضواحي الزمامرة، في الساعات الأولى من صبيحة السبت الماضي، جريمة قتل إثر ليلة دموية، أثارت تفاصيلها الخوف والهلع في سكان الدوار، التابع لجماعة الغنادرة. وعلمت “الصباح” أن صراعا دمويا نشب بين أفرادأكمل القراءة »
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