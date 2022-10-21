الرياضة
جمهور الكوكب يعود إلى المدرجات
الفريق تعادل وديا أمام الاتفاق استعدادا لليوسفية سيكون بإمكان جمهور الكوكب المراكشي لكرة القدم، الحضور بالملعب الكبير لمراكش، لمتابعة المباراة التي تجمع الفريق بضيفه أولمبيك اليوسفية، غدا (السبت)، لحساب الدورة الخامسة من بطولة القسم الوطني هواة. واستجابت اللجنة المركزية للاستئناف، لطلب تقدم به مسؤولو الفريق من أجلأكمل القراءة »
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