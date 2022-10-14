الرياضة
كواليس الفرق
أولمبيك آسفي أوضحت اللجنة المنظمة بأولمبيك آسفي أنها أضافت شباكا ثانيا لبيع تذاكر مباراة فريقها أمام مولودية وجدة، المقرر انطلاقها في السادسة والربع مساء اليوم (الجمعة). وقال محمد الحيداوي، رئيس الفريق، إنه استجاب إلى طلب فئة عريضة من الجمهور، التي عبرت عن رغبتها في إضافة نقط أخرىأكمل القراءة »
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