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الرياضة

السريع يفتقد موكي والورداني

منذ دقيقة واحدة
يفتقد سريع وادي زم، لاعبين مهمين، خلال المباراة التي تجمعه اليوم (الجمعة)، أمام جمعية سلا، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة السادسة من بطولة القسم الثاني. ويغيب عن سريع وادي زم، الإيفواري نانكي موكي، وأنس الورداني، إذ سيرغم محمد البكاري على توظيف عناصر أخرى. ويتخلف نانكي عن المواجهةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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