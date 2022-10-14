الرياضة
جامعة السلة… ويستمر الجدل
التطاحنات متواصلة منذ سنوات والرئيس ينفي الاتهامات مازالت جامعة السلة تعيش تطاحنات فرقائها منذ سبع سنوات تقريبا، رغم المجهودات المبذولة، من أجل إعادتها إلى جادة الصواب. وما يزيد من محنة الجامعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد رئيسها مصطفى أوراش منذ 2016، بسبب اختلالات مالية وتسييرية، وتجميد أنشطة البطولة،أكمل القراءة »
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