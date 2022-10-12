الرياضة
“طاس” تفتح قضية توندي
طاقم تونسي لإدارة مباراة الوداد وريفرز بلغت قضية اللاعب النيجيري بابا توندي والوداد، محطتها النهائية، عندما حددت محكمة التحكيم الرياضي، 20 أكتوبر الجاري موعدا للنظر فيها. ونشب الخلاف بين الطرفين حول منحة توقيع قيمتها 156 مليونا، إذ في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق تسليمها لتوندي، ينفي محاميأكمل القراءة »
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