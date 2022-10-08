البيضاء … درس جديد لأمن أنفا بمهرجان العنق

خطف أمن منطقة أنفا، بالبيضاء، الأنظار، بعد نجاحه في تنظيم مهرجان العنق بقضاء “تورو” بكورنيش عين الذئاب، خلال الأيام القليلة الماضية.

ورغم تداعيات الفوضى التي أفسدت مهرجان “البولفار” وغضب البيضاويين، غير أنهم استحسنوا المستوى التنظيمي الذي عرفه مهرجان العنق، والحضور الأمني المحكم، لدرجة أن بعض الحاضرين عملوا على تهنئة رجال الأمن الذين حضروا للسهرات الليلية، مباشرة، ونوهوا بمجهوداتهم لتأمين فضاء المهرجان وحماية المواطنين.

وشهد الفضاء حضورا جماهيريا مهما، لعائلات وأفراد من مختلف الأعمار، خاصة أمس الجمعة واليوم السبت، بعدما علموا بالتنظيم الجيد، وأن هذا المهرجان كان مخالفا لمهرجان “البولفار” الذي عرف فوضى غير مسبوقة.

وحسب معلومات الصباح، أنه باستثناء ضبط الأمن لبعض الأشخاص الذين كانوا في حالة سكر، وأبعدهم عن الفضاء، فإن الأجواء كانت عادية، وشابها الأمن والأمان، رغم حضور فنانين معروفين، مثل الستاتي وحاتم عمور.