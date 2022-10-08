الأولى
خيانة تنتهي بمجزرة
اهتز حي العكاري بالرباط، صباح أمس (الجمعة)، على وقع مجزرة، راح ضحيتها شاب، بعدما اكتشف القاتل أن خليلته قضت معه ليلة في حضنه، ليرتكب الجريمة في حقهما في حدود الرابعة صباحا، وتوفي الهالك فورا بعدما انشطر مخه إلى نصفين بدرج بناية عمارة، فيما نقلت الخليلة «الخائنة» إلىأكمل القراءة »
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