حوادث
إحباط محاولتين للهجرة بالحسيمة
تمكنت قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، بتنسيق مع الدرك الملكي البحري، زوال الثلاثاء الماضي، من إحباط عملية للهجرة غير الشرعية، كان يخطط لها 32 مرشحا، انطلاقا من الشريط الساحلي المحاذي لشاطئ ” تلا يوسف ” التابع للجماعة الترابية إزمورن بإقليم الحسيمة. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة منأكمل القراءة »
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