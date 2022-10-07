حوادث
6 سنوات لمسؤول دركي
حكم عليه بأداء31 مليارا لفائدة الجمارك بعدما سمح بمرور شاحنة محملة بـ 11 طنا من الشيرا أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، صباح أول أمس (الثلاثاء)، ست سنوات سجنا نافذا على مسؤول دركي برتبة مساعد «أدجيدون» ينتمي إلى القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، كما قضت فيأكمل القراءة »
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