حوادث
تطورات في ملف ملثمي الدروة
اضطر نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد, الجمعة الماضي إلى ممارسة اختصاصاته الأمنية، وأرغم عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، على النزول إلى الشارع لحماية أمن وسلامة المواطنين بالدروة، بعدما عرفت تسيبا على مستوى التغطية الأمنية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالمدينة، ما دفع بجانحين ملثمين، الأسبوع الماضي،أكمل القراءة »
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