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عبء الزوج والأسرة

منذ دقيقتين
TO GO WITH AFP STORY IN FRENCH BY HERVE GUILBAUD Moroccan women pick grapes on September 14, 2009 at the Ferme Rouge domain in Had Brachoua, 70 kms south of Rabat. French Jacques Poulain, a wine specialist from Bordeaux who heads the domain, says that Moroccan wines can now compete with the best ones from the Old Continent and the New World. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA
المرأة تضطر إلى العمل داخل البيت وخارجه وبعض الرجال يعجبون بالدور الجديد هناك العديد من النساء من وجدن أنفسهن في وضع لا يحسدن عليه، فبعد أن كان المطلوب منهن تربية الأبناء فقط، أصبحن يخرجن أيضا كل صباح للعمل من أجل الحصول على المال، بعد أن طرأ طارئأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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