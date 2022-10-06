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مخبر “يتجول” بسلاح وظيفي
فضيحة اتجار بمساطر استنادية تهز أمن سلا اهتزت سلا، أول أمس (الثلاثاء)، على وقع حدث غير مسبوق، على صعيد الأمن الإقليمي بالمدينة، بعدما تفجرت شبهة فضيحة للاتجار بالمساطر الاستنادية، وابتزاز أشخاص بمعطيات وهمية، خصوصا ذوي السوابق، بطلها مخبر، جرى تصويره يحمل سلاحا من نوع “بيريتا”، إيطالي الصنع،أكمل القراءة »
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