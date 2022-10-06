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حوادث

30 سنة لبحارة بالجديدة

منذ 3 دقائق
متورطون في تهريب المخدرات والمحكمة خفضت الحكم الابتدائي خفضت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق خمسة بحارة وحكمت على كل واحد منهم ب 6 سنوات سجنا نافذا، بعدما أدينوا ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم في حالةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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