حوادث
30 سنة لبحارة بالجديدة
متورطون في تهريب المخدرات والمحكمة خفضت الحكم الابتدائي خفضت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق خمسة بحارة وحكمت على كل واحد منهم ب 6 سنوات سجنا نافذا، بعدما أدينوا ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم في حالةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا