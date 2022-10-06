أخبار الصباح
أخبار الصباح
< السكوري يقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم (الخميس)، تقريرا عاما افتتاحيا لاجتماع مجلس الحكومة، لبسط آخر مستجدات الحوار الاجتماعي. وأكدت مصادر "الصباح" أن السكوري عقد اجتماعات ماراثونية مع الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي، الذين تعرف بعض ملفاتهم تعثرا، كما تنقل لزيارة كلأكمل القراءة »
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