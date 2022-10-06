الرياضة
أزمة بخريبكة
وعود تنهي الإضراب والغموض يلف تاريخ الجمع اشتدت أزمة أولمبيك خريبكة لتصل إلى اللاعبين، الذين أضربوا عن التداريب أول أمس (الثلاثاء)، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية. وتلقى لاعبو أولمبيك خريبكة وعودا من ممثلي اللوائح الثلاث المرشحة للرئاسة، ورئيس الشركة الرياضية، بصرف راتب غشت وشتنبر، غدا (الجمعة)، ماأكمل القراءة »
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