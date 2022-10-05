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“لمبروك” في جولة بأوربا
تقدم فرقة “ستيلكوم” عملها المسرحي “لمبروك”، ضمن جولة مسرحية أوربية، تشمل دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث يعرض العمل لفائدة الجالية المغربية في الخارج. وانطلقت جولة فرقة “ستيلكوم” من العاصمة الفرنسية باريس حيث قدمت عملها المسرحي “لمبروك” بدار المغرب، بدعم من قطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤونأكمل القراءة »
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