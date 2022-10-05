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“واحد تاني” على “شاهد vip”
كشفت منصة “شاهد vip” عن موعد عرض فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد حلمي. وحددت المنصة، سادس أكتوبر الجاري، ليصبح الفيلم متاحا لمشتركيها. وفيلم “واحد تاني” هو ضمن مجموعة من الأعمال الجديدة التي تستعد “شاهد vip” لعرضها في أكتوبر الجاري، علما أنه عرض في عيد الفطر الأخير، وحققأكمل القراءة »
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