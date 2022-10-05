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“كنبغيك طلقني” للروخ في القاعات
المخرج يستعد لتقديم أول عروضه الأسبوع الجاري يستعد المخرج إدريس الروخ لعرض أحدث أفلامه السينمائية بعنوان “كنبغيك طلقني” يوم سابع أكتوبر الجاري، حيث سيكون جمهوره بالمركب السينمائي “ميغاراما” بالبيضاء على موعد مع متابعة العرض ما قبل الأول. ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي الجديد لإدريس الروخ، ثلة منأكمل القراءة »
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