اذاعة وتلفزيون
“إم بي سي5″ تنافس بـ”تزوج ما قالها ليا”
شرعت في بث حلقات مسلسل كوميدي جديد من بطولة الحطاب وبناصر دخلت قناة “إم بي سي 5″، في منافسة مع القنوات المغربية، وشرعت في بث حلقات مسلسل كوميدي جديد، يحمل عنوان “تزوج ما قالها ليا”، من تأليف رشيد حمان، وإخراج أسامة أسيدهم. وقالت القناة إن أحدث المسلسلأكمل القراءة »
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