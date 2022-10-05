اذاعة وتلفزيون
علي يحذر الممثلات الشابات
حذر الفنان أمير علي الفتيات اللواتي يرغبن في دخول مجال التمثيل والكشف عن مواهبهن من الوقوع في شباك أشخاص يسيئون إلى المجال من خلال استغلالهن في أمور بعيدة عن العمل الفني. ونشر أمير علي مقطع فيديو على حسابه الرسمي على إنستغرام يقول فيه إنه ينبغي الحذر منأكمل القراءة »
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