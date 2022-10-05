fbpx
اذاعة وتلفزيون

علي يحذر الممثلات الشابات

منذ 16 ثانية
 حذر الفنان أمير علي الفتيات اللواتي يرغبن في دخول مجال التمثيل والكشف عن مواهبهن من الوقوع في شباك أشخاص يسيئون إلى المجال من خلال استغلالهن في أمور بعيدة عن العمل الفني. ونشر أمير علي مقطع فيديو على حسابه الرسمي على إنستغرام يقول فيه إنه ينبغي الحذر منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى