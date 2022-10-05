الصباح الـتـربـوي
رافعة أساسية
< فعلا، المجتمع المدني له دور كبير شريكا لمنظومة التربية والتكوين، فهو حاليا يؤدي خدمة التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث تسعى الوزارة لتنزيل هذا الورش الملكي وتعميمه بمختلف المناطق عبر الجمعيات التي يتعين أن تقوم الإدارة بتقوية قدراتها التدبيرية وتتبعها ومواكبتها، وفق ما نص عليه منطوقأكمل القراءة »
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