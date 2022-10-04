الملك يهنئ رئيس نيجيريا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس نيجيريا الفيدرالية، محمد بوهاري، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “في غمرة احتفال جمهورية نيجيريا الفيدرالية بعيدها الوطني، يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم بأحر تهانئي مقرونة بمتمنياتي للشعب النيجيري الصديق بمزيد التقدم والرخاء”.

وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك للرئيس النيجيري حرص جلالته الوطيد على “مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون البناء والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها بما يستجيب وطموحاتنا المشتركة، تجسيدا لروابط الأخوة الإفريقية المتينة التي تجمع شعبينا، وإسهاما في دعم وحدة واستقرار ونماء قارتنا”.