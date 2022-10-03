الأولى
مطاردة مسارات كوكايين ملاهي مراكش
اعتقال فيدور وحجز مخدرات صلبة وميزان وأبحاث للوصول إلى المزودين الرئيسيين تجري مصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، منذ أول أمس (الأحد)، أبحاثا لإيقاف شبكة المزودين والمروجين للمخدرات الصلبة بملاهي المدينة الحمراء. وعلمت «الصباح» أن نقطة انطلاقة الأبحاث كانت ملهى ليليا يوجد بكيليز، إذ باغتت عناصرأكمل القراءة »
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