حوادث
اعتقال سمسار المزادات داخل محكمة أنفا
دخل جلسة بيع عقار بخمسة ملايير وشكوك نائب الرئيس كشفت أمره خلصت شكوك رئيس قسم التنفيذ بالمحكمة المدنية بالبيضاء، أثناء وضع العروض قبل الجلسة المخصصة لبيع عقار بالمزاد العلني قيمته خمسة ملايير، إلى إيقاف سمسار للمزادات العلنية، تبين أنه مطارد أمنيا بمذكرات بحث. وبادر رئيس القسم عندأكمل القراءة »
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