اذاعة وتلفزيون
“المتهمة” على “شاهد Vip”
انتهت الفنانة درة من تصوير مسلسلها الجديد “المتهمة” بلبنان، إذ أعلنت منصة “شاهد Vip” عن عرض العمل خلال الفترة المقبلة، حيث طُرح الملصق الترويجي للمسلسل منذ فترة وتصدرته درة مع دياب وعادل كرم. ويتكون المسلسل من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية أعمال الجريمة والإثارة، إذ تدور الأحداثأكمل القراءة »
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