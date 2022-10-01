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ملف الصباح

الحـرب علـى الإجهـاض السـري

منذ 32 ثانية
مقترح قانون يهدف إلى تنظيم الإيقاف الطبي للحمل وإخراجه من القانون الجنائي سارع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون، من أجل تنظيم الإيقاف الطبي للحمل، إيمانا منه بأهمية المواكبة التشريعية الإيجابية لتحولات المجتمع، في تناغم تام مع التطورات العلمية والصحية، التي تشهدها مختلف مجالاتأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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