ملف الصباح
أطباء متورطون
تقرير إخباري أطاح بثلاثة يتعاملون مع وسيطة في الدعارة بين الفينة والأخرى تتفجر فضائح إجهاض سواء داخل عيادات أو مستشفيات، تجر وراءها أطباء وممرضين إلى ردهات المحاكم والسجون، بعضهم يودع رهن السجن وآخرون يوضعون رهن المراقبة القضائية أو التسريح مقابل الكفالات المالية. ومن ضمن القضايا التي عرضتأكمل القراءة »
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