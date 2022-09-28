الرياضة
بوميل يلجأ إلى المحكمة الفدرالية
لجأ باتريس بوميل، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي الوطني، إلى المحكمة الفدرالية للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي، في قضيته مع فريقه السابق، والقاضي بدفعه 800 مليون لفائدته. وربحت جامعة كرة القدم، نزاعها مع الفرنسي باتريس بوميل، المدرب السابق للمنتخب، في محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”. وألغت “الطاس” قرارأكمل القراءة »
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