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الرياضة

عصبة مراكش آسفي تتحرك لاستعادة مقرها

منذ 12 ثانية
عجلة الكرة تعود إلى الدوران بعبدة بعد توقف ثلاث سنوات وجه المكتب المسير لعصبة مراكش آسفي لكرة القدم، مراسلة إلى رئاسة المجلس البلدي لآسفي بهدف استعادة مقر الفرع. وجاء في المراسلة، التي اطلعت «الصباح» على نسخة منها، «نرجو وضع المقر الخاص بفرع آسفي لكرة القدم الموجود بملعبأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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