الرياضة
أسود القاعة مطلوبون بالبرازيل
يواجهون منتخب «الصامبا» بساو باولو والدكيك يتطلع للاحتكاك بأقوى المدارس الكروية وجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم داخل القاعة الدعوة إلى نظيره المغربي، لخوض مباراتين إعداديتين في سابع وتاسع أكتوبر المقبل بساو باولو بالبرازيل. ووقعت الجامعة عقدا مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يتم بموجبه إجراء المباراتين،مع التزام البلدأكمل القراءة »
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