الصباح الـتـربـوي
حماية الطفولة من المخدرات
استفاد حوالي 180 نزيلا بمركز حماية الطفولة بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، من مبادرة للتحسيس بخطورة المخدرات، نظمتها الجمعية الجهوية “باركا ادمان” والمنظمة المغربية للوحدة الوطنية، تحت شعار “علاجكم فرحتنا”. وجرى خلال المبادرة المنظمة بشراكة مع مركز طب الإدمان الملاح، الذي دشنه صاحب الجلالة سنة 2019، وبدعم منأكمل القراءة »
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