ملف عـــــــدالة
المساطر الاستنادية… بدعة قضائية
رئاسة النيابة العامة أدركت خطورتها وتدخلت لتقويم عمل النيابات العامة تتأرجح المساطر المرجعية بين تلك التي تكون مقرونة بإثباتات واقعية ومادية، لملاحقة المشكوك فيهم ممن ارتكبوا أفعالا إجرامية أو شاركوا فيها، وبين تلك التي يعوزها الدليل، إذ تستعمل هذه المساطر التي تستند عليها المتابعات لتصفية الحسابات وتوريطأكمل القراءة »
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