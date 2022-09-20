حوادث
السجن لمتهم بالسرقة بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحكمت عليه ب4 سنوات سجنا نافذا. وتقدم المشتكي بشكاية أمام مصالح الدرك الملكي بالوليدية، أكد فيها أن جاره اعتدى عليهأكمل القراءة »
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